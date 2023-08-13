Son dakika: Galatasaray'dan transfer için takas teklifi! Premier Lig'den o isim için...

Son dakika haberleri: Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak lige 1 puanla başladı. Süper Lig'in başlamasının yanı sıra transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren Aslan'ın gündemine stoper takviyesi gelmişti.

PLAN BELLİ OLDU

Victor Nelsson'un taliplerinin olması ve ayrılık ihtimalinin bulunmasına karşı Leicester City'den Wout Faes'i listesine alan Galatasaray'ın planı ortaya çıktı.

YUNUS AKGÜN TAKASI

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, İngiliz temsilcisine Yunus Akgün + 5 milyon euroluk bir teklif sundu. Championship'te oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun Parçalı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Yunus Akgün'ün de Leicester'da oynamak istediği ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 36 resmi maça çıkan Belçikalı stoper, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

