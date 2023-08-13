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Son dakika: Galatasaray'dan transfer için takas teklifi! Premier Lig'den o isim için...

13.08.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'a konuk olan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Savunma hattına bir takviye yapmayı planladığı öne sürülen sarı - kırmızılıların gündemine Leicester City'den Wout Faes gelmişti. Aslan'ın bu transfer için planlaması ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak lige 1 puanla başladı. Süper Lig'in başlamasının yanı sıra transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren Aslan'ın gündemine stoper takviyesi gelmişti.

PLAN BELLİ OLDU

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Victor Nelsson'un taliplerinin olması ve ayrılık ihtimalinin bulunmasına karşı Leicester City'den Wout Faes'i listesine alan Galatasaray'ın planı ortaya çıktı.

YUNUS AKGÜN TAKASI

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Sabah'ın haberine göre Galatasaray, İngiliz temsilcisine Yunus Akgün + 5 milyon euroluk bir teklif sundu. Championship'te oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun Parçalı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

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Yunus Akgün'ün de Leicester'da oynamak istediği ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 36 resmi maça çıkan Belçikalı stoper, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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