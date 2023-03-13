Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu! Anthony Nwakaeme, imzayı atıyor! 2026 yılına kadar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 38 yıllık şampiyonluk hasretine geçtiğimiz sezon son vermiş ve ipi göğüsleyen taraf olarak kupayı müzesine götürmüştü. Bordo - mavililerin kazandığı şampiyonlukta gösterdiği performansla başrol oynayan Anthony Nwakaeme, yönetimle yaptığı sözleşme görüşmelerinden sonuç alamamış ve takımdan ayrılmıştı.

Trabzonspor sonrası Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha'nın yolunu tutan Anthony Nwakaeme için iddialar da peşi sıra gelmişti.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Arabistan'da mutsuz olduğu öne sürülen Nijeryalı yıldızın adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu.

Arap basınında çıkan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini Al Fayha'da tamamlama kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Haberde Nwakaeme'nin kontratını 2026 yılına kadar uzatacağı ve maaşında yüksek bir iyileştirme yapılacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 16 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi. Trabzonspor kariyerinde 145 maça çıkan Nwakaeme, 47 gol - 40 asistle taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

