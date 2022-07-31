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  4. Son dakika: Galatasaray - Fiorentina maçında olay çıktı! Hakem az kalsın ilk yarıdan maçı bitiriyordu...

Son dakika: Galatasaray - Fiorentina maçında olay çıktı! Hakem az kalsın ilk yarıdan maçı bitiriyordu...

31.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 37. dakikasında sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünden sahaya atılan ses bombası nedeniyle oyun bir süre durdu, Okan Buruk sahaya girdi ve hakemle bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Galatasaray - Fiorentina maçında olay çıktı! Hakem az kalsın ilk yarıdan maçı bitiriyordu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılı taraftarlar; mücadeleye büyük ilgi gösterirken, ilk yarıda oyun bir süreliğine durdu ve ufak çaplı bir gerginlik yaşandı.

SES BOMBASI ATILDI

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Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının 37. dakikasında sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünden saha içine ses bombası atıldı.

HAKEM KENARA GELDİ, MUSLERA SİNİRLENDİ

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Ses bombasının patlaması sonrasında karşılaşmanın hakemi, maçı durdurarak kenara geldi ve futbolcuları da saha dışına çekti. O sırada Fernando Muslera, kalesinden hızla uzaklaşarak maçın hakemi ile hararetli bir konuşma içerisine girdi.

İTİRAZLAR SONRASI SARI KART

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Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır

Hakeme tepki gösteren Muslera, itirazları sonucu sarı kart gördü. Teknik direktör Okan Buruk sahaya girerek oyuncusunu sakinleştirirken, Fernando Muslera ses bombasının atıldığı yöne doğru gitti ve taraftarlara "Lütfen sakin olun" dedi.

Olayların yatışmasının ardından karşılaşma yeniden devam etti.

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