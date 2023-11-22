Son dakika: Galatasaray, Igor Tudor davasını kaybetti! Ödenecek tazminat da ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Milli ara sonrası hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden sarı - kırmızılılara kötü bir haber geldi.

TUDOR DÖNEMİNDEN DAVA

Galatasaray Kulübü, 2016/17 sezonunun ortasında göreve getirdiği Igor Tudor ile 2017/18 sezonunun devre arasında yollarını ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde Igor Tudor’a temsilcilik ücreti ödemediği için sarı - kırmızılıların aleyhinde dava açılmıştı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, bu davadan istediğini alamadı ve davayı kaybetti. Sarı - kırmızılılar, Federico Pastorello ve Tudor'un avukatı Batu Mosturoğlu'na toplam 3 milyon 685 bin lira tazminat ödeyecek.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da görev yapan Hırvat çalıştırıcı, 30 Haziran 2023 tarihinde görevinden ayrılmıştı.





