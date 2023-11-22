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Son dakika: Galatasaray, Igor Tudor davasını kaybetti! Ödenecek tazminat da ortaya çıktı

22.11.2023 18:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçına hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 15 Şubat 2017 tarihinde sarı - kırmızılı takımın başına geçen ve 18 Aralık 2017'te görevinden ayrılan Igor Tudor'un ayrılık süreci olaylı olmuştu. Galatasaray, Tudor’a temsilcilik ücreti ödemediği için aleyhinde açılan davayı kaybetti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Milli ara sonrası hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden sarı - kırmızılılara kötü bir haber geldi.

TUDOR DÖNEMİNDEN DAVA

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Galatasaray Kulübü, 2016/17 sezonunun ortasında göreve getirdiği Igor Tudor ile 2017/18 sezonunun devre arasında yollarını ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde Igor Tudor’a temsilcilik ücreti ödemediği için sarı - kırmızılıların aleyhinde dava açılmıştı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, bu davadan istediğini alamadı ve davayı kaybetti. Sarı - kırmızılılar, Federico Pastorello ve Tudor'un avukatı Batu Mosturoğlu'na toplam 3 milyon 685 bin lira tazminat ödeyecek.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da görev yapan Hırvat çalıştırıcı, 30 Haziran 2023 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

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