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Son dakika: Google'dan yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Türkiye'deki Google servislerine bugün erişim çöktü. Yaklaşık yarım saat süren erişim sorunlarının ardından Türkiye’de Google servisleri tekrar kullanılabilir hale geldi. Google'dan erişim sorunu ile ilgili açıklama geldi.

Son dakika: Google'dan yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama

Google'dan yapılan açıklamada, "Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, sözkonusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız." denildi.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
bize gözdağı veriyor güya. kesilirse hayat durur gibi. Mustafa yerli milli yazılım bunun için önemli
Bazı şeylerin yerlisi olmaz. Global olması gerekir.
Bunlar türkiyeye ayar mı vermeye çalışıyor akıllarınca...
daha dur ya bi yaptırım olmadan bu kadar tt oldu demekki yaptırım uygulasa yanmışısız
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