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  4. Son dakika: Görüntüler sızdırıldı; Manchester City, Haaland transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Görüntüler sızdırıldı; Manchester City, Haaland transferini resmen açıkladı!

13.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun gelecek yıllarına Kylian Mbappe ile birlikte damga vurması beklenen Erling Haaland, 2021/22 sezonunun ardından 1,5 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'a veda etmişti. Norveçli golcünün Manchester City ile anlaştığı belli olmuştu. Haaland'ın City formasıyla yeni sezon öncesi fotoğraf çekiminde yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Manchester City de bu olaydan kısa süre sonra transferi resmen açıkladı.

Son dakika: Görüntüler sızdırıldı; Manchester City, Haaland transferini resmen açıkladı!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da harikalar yaratarak dünya devlerinin transfer etmek için yarıştığı yıldız futbolcu Erling Haaland, 2021/22 sezonunun son maçında taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.

Norveçli golcünün İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'e gideceği açıklanmış ve futbolseverler transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

Manchester City henüz yıldız futbolcunun transferini açıklamamışken, Haaland'ın İngiliz kulübünün formasıyla yeni sezon için poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

SÜRPRİZ BELLİ OLDU

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Bu görüntünün sızdırılmasının ardından büyük transferi duyurmayı bekleyen Manchester City'nin sürpizi de bir nebze belli olmuş oldu.

RESMEN AÇIKLANDI

Manchester ekibi, görüntülerin ifşa olmasının ardından kısa süre sonra transferi resmen açıkladı. City, Norveçli yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BENİM İÇİN MÜKEMMEL BİR ŞANS"

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Transferi sonrasında konuşan Haaland, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Son sezonlarda her zaman takımı izledim. Oyun tarzlarına hayran kalmamak elde değil. Benim gibi bir oyuncu için mükemmel bir şans. Pep Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri, bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.


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transfer Premier League Bundesliga Borussia Dortmund son dakika haberi
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ingiliz futbolu bu adama ters gelebilir hayurlısı bakalımm

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