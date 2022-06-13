Son dakika: Görüntüler sızdırıldı; Manchester City, Haaland transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da harikalar yaratarak dünya devlerinin transfer etmek için yarıştığı yıldız futbolcu Erling Haaland, 2021/22 sezonunun son maçında taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.

Norveçli golcünün İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'e gideceği açıklanmış ve futbolseverler transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

???? Erling Haaland, Manchester City formasını giydi! pic.twitter.com/pI1z6OpatY — Mynet Spor (@mynetspor) June 13, 2022

Manchester City henüz yıldız futbolcunun transferini açıklamamışken, Haaland'ın İngiliz kulübünün formasıyla yeni sezon için poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

SÜRPRİZ BELLİ OLDU

Bu görüntünün sızdırılmasının ardından büyük transferi duyurmayı bekleyen Manchester City'nin sürpizi de bir nebze belli olmuş oldu.

RESMEN AÇIKLANDI

???? Manchester City, Erling Haaland transferini açıkladı! pic.twitter.com/Uwmo8GzahF — Mynet Spor (@mynetspor) June 13, 2022

Manchester ekibi, görüntülerin ifşa olmasının ardından kısa süre sonra transferi resmen açıkladı. City, Norveçli yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BENİM İÇİN MÜKEMMEL BİR ŞANS"

Transferi sonrasında konuşan Haaland, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Son sezonlarda her zaman takımı izledim. Oyun tarzlarına hayran kalmamak elde değil. Benim gibi bir oyuncu için mükemmel bir şans. Pep Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri, bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.



