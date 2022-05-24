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  4. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

24.05.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, eylem planı üzerinde olduğu belirlenen DEAŞ'lı canlı bomba Anas Abbud Alşahi Bnaman İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin İstanbul'daki operasyonla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman, Küçükçekmece ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

12'NCİ CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

Teröristin ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bnaman'ın yakalanmasıyla, DEAŞ'ın planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca DEAŞ terör örgütüne üye olanlara ve finans sağladığı belirlenenlere yönelik İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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