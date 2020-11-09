Son dakika! İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleri ile görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’IN GÖREVDEN AF TALEBİNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI pic.twitter.com/tSta89S5DB — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2020

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