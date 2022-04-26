Son dakika: İlkay Gündoğan açıkladı, Galatasaray taraftarını heyecan sardı! Yeşil ışık...

Son dakika haberleri: 2016 yılında transfer olduğu Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasına giren Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yarattı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 2023'te sona erecek olan sözleşmesi için konuştu.

Sport 1'e özel röportaj veren Gündoğan'ın Türkiye sözleri, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

"SÜPER LİG İLGİ ÇEKİCİ"

"Kökenimden dolayı Türkiye benim için ilgi çekici bir seçenek. ABD'yi de çok seviyorum, orada birkaç kez tatil yapmıştım. Ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Manchester City ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmem var. Burada çok mutluyum ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal ediyorum."

DAHA ÖNCE GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemle ilgili konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve Arsenal'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi." demişti.

Gündoğan ayrıca Galatasaray'ın Instagram'dan yaptığı bir paylaşıma "aslan" emojisiyle yorum yaparak dikkat çekmişti.

