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Son dakika: İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor! Antalyaspor'dan Haji Wright, Florya'ya doğru...

12.01.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfere odaklanan sarı - kırmızılılar, Haris Seferovic ile yollarını ayırarak bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyordu. Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur'un bu transfer için planlaması da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor! Antalyaspor'dan Haji Wright, Florya'ya doğru...

Son dakika haberleri: Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerek morallenen ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten Galatasaray'da taraftarlar derbi galibiyetinin sevincini yaşarken bir yandan da gözünü transfere çevirmiş durumda. Sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına transfer yapılmasını istemişti.

GÜNDEME WRIGHT GELMİŞTİ

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İsviçreli golcü ile yollarını ayırması planlanan Galatasaray'da gündeme Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright gelmişti.

PAZARLIK MASASINA OTURULUYOR

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, bu hafta içerisinde Antalyaspor Başkanı Erden Timur ile İstanbul'da bir araya geleceği ve pazarlıkların gerçekleştirileceği ifade edildi.

GÜRAY VURAL DA LİSTEDE

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Öte yandan kadrosuna bir sol bek takviyesi yapacak olan sarı - kırmızılıların gündeminde yer alan bir diğer ismin de Güray Vural olduğu iddia edilmişti. Erden Timur'un, yapılacak olan görüşmede Vural ile ilgili de pazarlık yapacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

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Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Haji Wright, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. 14 resmi karşılaşmada görev alan Güray Vural ise 2 gol - 1 asist yaptı.

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