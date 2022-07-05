Son dakika: İngiltere Premier Lig'den ünlü futbolcu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı!

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig’de forma giyen uluslararası futbolculardan birinin 4 Temmuz gecesi tecavüz şüphesi ile evine yapılan bir baskınla tutuklandığı öğrenildi. Kuzey Londrada’ki adrese 6 polis arabası ile yapılan baskında bir Premier Lig oyuncusunun tutuklandığı Scotland Yard tarafından doğrulandı.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

The Sun'ın haberine göre; ismi, yasal kurallar nedeniyle belirtilemeyen futbolcunun 20’li yaşlarının sonunda olduğu ve Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyeceği aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada bugün Barnet'teki evinde tecavüz suçlaması ile tutuklanan futbolcunun sorgusunun sürdüğü aktarıldı.

ŞİKAYET EDİLDİ

Aktarılan diğer bilgilere göre ise Premier Lig oyuncusunun tutuklanmasına sebep olan tecavüz saldırısı geçen ay gerçekleşti. Kimliği açıklanmayan bir kadın, haziran ayında 20’li yaşlarının sonunda olan uluslararası bir İngiliz Futbol Ligi oyuncusu tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen kadının 4 Temmuz’da futbolcudan şikayetçi olmak üzere polise başvurduğu aktarıldı.

KULÜBÜ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Premier Lig oyuncusunun takımı konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili soruşturmanın hala devam ettiği ve uluslarası üne sahip olan futbolcunun kulübünün sezon öncesi fikstür programında olup olmayacağının belirsiz olduğu aktarıldı.

GREENWOOD SERBEST KALDI

Premier Lig, Ocak ayında benzer bir olayla sarsılmış, Manchester United'ın forveti Mason Greenwood eski sevgilisine yönelik cinsel saldırı iddiaları ve ölüm tehditleri sebebiyle tutuklanmıştı.

Tutuklandıktan sonra üç gün gözaltında kalan Greenwood, Premier Lig tarafından süresiz olarak futboldan uzaklaştırılmıştı.

Greenwood Haziran ayı sonunda tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldı.

20 yaşındaki oyuncunun dava süreci sonuçlanana kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.



