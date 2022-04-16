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Son dakika: İsmail Kartal, şampiyonluk için ilk kez bu kadar net konuştu!

16.04.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve taraftarlarını sevince boğdu. Lider Trabzonspor ile bitime 5 hafta kala puan farkını 11'e düşüren sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamalarda ilk kez şampiyonluk sorusunu yanıtladı. Kartal'ın "Bilemeyiz, futbol bu." sözleri, camiada heyecan yarattı.

Son dakika: İsmail Kartal, şampiyonluk için ilk kez bu kadar net konuştu!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi de 2-0'la geçerek son 9 maçında 8. galibiyetini aldı. Sarı - lacivertlilerde özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın görevi devralmasının ardından yaşanan yükseliş, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı. Kartal, maç sonunda ilk kez şampiyonluk hedefiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe maçındaki 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Kartal, "Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük. Hafta başından beri takımı uyardım; "Aman dikkat" dedim ve Göztepe'nin güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık, ilk yarının sonlarına doğru rakip, oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Dimitris Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasat oynadık" dedi.

"EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

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"Üst sıralardaki yarış ne olur?" şeklinde bir soru yöneltilen tecrübeli teknik direktör, "Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz." yanıtını verdi.

"ROL YAPMAM, YALAN KONUŞMAM"

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İsmail Kartal, "Rol yapmam, yalan konuşmam. Ben böyle biriyim. Takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım. Biraz zamana ihtiyacım vardı, oyuncularımızla birbirimizden iyi elektrik aldık. Oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bu günlere geldik." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YANITI

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"Trabzonspor kaybediyor, siz kazanıyorsunuz? Hedefiniz ne?" diye soru sorulan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Hedefimiz maç maç düşünmek. Bunu ilk geldiğimde de söyledim. Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz, futbol bu." şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER'İN ÖNÜNDE ÇOK YOL VAR"

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Takımın genç oyuncusu Arda Güler için açıklama yapan Kartal, "Arda Güler, bizim oyuncumuz. Ona sorumluluk da verdim. Miguel Crespo ile haber yolladım, penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisini de tebrik ederim. Oynaya oynaya gelişecek ve bir gün, bir bakmışsınız ilk 11'de. Önünde çok yol var." değerlendirmesinde bulundu.


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Spor Toto Süper Lig İsmail Kartal Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Arda Güler
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