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SON DAKİKA: İspanyol medyası Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! 'Mutlaka Kerem ismini not alın'

11.03.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı kırmızılılar dün akşam Barcelona deplasmanında iyi bir oyun ortaya koydu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Xavi'nin öğrencileri Marcao ve Inaki Pena'yı geçemedi. İspanyol basını da Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi. Marca, Kerem için 'Bu ismi not edin' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İspanyol medyası Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! 'Mutlaka Kerem ismini not alın'
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Galatasaray, dün akşam Nou Camp'ta Barcelona'nın konuğu oldu. Barcelona karşısında Marcao, Pena, Taylan'ın performansları dikkat çekti. Oyuna sonradan giren Gomis'in attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı. Maç sonunda İspanyol medyası Xavi'yi eleştirirken Galatasaray'ın yıldızlarını övdü.

MARCA: KEREM AKTÜRKOĞLU! BU İSMİ NOT EDİN

Marca, Adama Traore'nin Galatasaray için ciddi bir tehdit oluşturduğunu fakat sarı kırmızılıların oyuncuyu iyi savunduğunu belirtti. Ferran Torres'in de etkisiz gününde olduğunu belirten Marca Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'na parantez açtı. 'Bu ismi bir kenara yazın' diyen Marca Gazetesi, genç Türk yeteneğin Dest'i iki kez sarstığını belirtti.

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Son dakika: Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...Son dakika: Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

BARCELONA'NIN ESKİ YILDIZININDAN İTİRAF!

Eski Barcelona forveti Luis Suarez de AS Gazetesine konuştu. Barcelona'nın daha saldırgan olması gerektiğini belirten Suarez, 'Oyun boyunca Xavi'nin takımını anlayamadım. Barcelona çok yumuşak kaldı. Barcelona beni hayal kırıklığına uğrattı.' dedi.

EL MUNDO ES: 'XAVİ'NİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTU'

El mundo es Gazetesi de Xavi'nin kendini düzeltmekten başka çaresi olmadığını belirtirken Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti. Gazete, Gomis'in golünün iptal edilmesinin Barcelona için şans olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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