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  4. Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda ağaç devrildi! Yaralılar var

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda ağaç devrildi! Yaralılar var

04.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu Tophane Parkı’nda ağaç kaldırımda yürüyen ikisi turist üç kişinin üstüne devrildi.

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda ağaç devrildi! Yaralılar var

Olay saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tophane Parkı karşısındaki kaldırımda bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir sebeple gövdesinden kırılarak yola devrildi.

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Olayda kaldırımda yürüyen ikisi turist toplam üç kişi ağacın parçalarının gelmesi sonucu yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Öte yandan, ağaç devrilmesi nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu ise ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
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