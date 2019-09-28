Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticisi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak 18 adrese düzenlenen operasyonda ‘Gaybubet Evleri’nde’ kaldığı tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Gaybubet Evleri’nde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli de yapılan operasyon ile yakalandı.