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Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticisi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak 18 adrese düzenlenen operasyonda ‘Gaybubet Evleri’nde’ kaldığı tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Gaybubet Evleri’nde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli de yapılan operasyon ile yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul FETÖ operasyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Meclise de baskın yapın artık. Türkçe olimpiyatlarında ağlaşanlar, methiyeler dizenler, ne istedinizde vermedik diyenler, Ankara'yı parsel parsel satanlar, Bank Asya'yı açanlar, Zaman Gazetesine övgüler yağdıranlar, damadı firar da olanlar, artık bu millet siyasi ayağını da görmek istiyor...
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