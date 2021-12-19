Son dakika: İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti.

Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı. Sabah'ın haberine göre; genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

KARDEŞİ DE OYUNCU

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur. Ali Baba ve 7 Cüceler ve Bir Don Juan Öldürmek filmlerinde yer almıştır.



