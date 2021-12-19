MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

Son dakika: İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

19.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısı yaşadı. İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti.

Son dakika: İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti.

Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı. Sabah'ın haberine göre; genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Ekran Alıntısı

KARDEŞİ DE OYUNCU

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

sfsfs

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur. Ali Baba ve 7 Cüceler ve Bir Don Juan Öldürmek filmlerinde yer almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Sarıoğlu dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"Hande Sarıoğlu dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"
PARTNER "Kalbe dokunuyor" "Kalbe dokunuyor"
İsyan etti: Ne oluyor ya neyin talanı bu!İsyan etti: Ne oluyor ya neyin talanı bu!
Anahtar Kelimeler:
İzzet Altınmeşe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak haldeyken...

Masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak haldeyken...

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Galatasaray'dan çok sert Zorbay Küçük açıklaması

Galatasaray'dan çok sert Zorbay Küçük açıklaması

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.