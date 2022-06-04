Son dakika: Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Dünya futbolu karışacak...

Son dakika haberleri: Avrupa kupası finallerinde 5. şampiyonluğuna ulaşan Jose Mourinho, dünya futbolunun gündemine oturdu. Roma'nın başında kalmaya devam edeceğini açıklayan Portekizli teknik direktör için flaş bir haber gündeme geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ederken, Jose Mourinho için ikna çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

TalkSport'un haberine göre; PSG'de Pochettino ile yolların ayrılması durumunda Jose Mourinho göreve getirilecek.

LUIS CAMPOS ETKİSİ

PSG'nin rotasını Jose Mourinho'ya çevirmesinde deneyimli çalıştırıcı ile Real Madrid'de birlikte çalışan PSG'nin yeni spor danışmanı Luis Campos'un etkili olduğu ifade edildi.

KONFERANS LİGİ'NİN İLK ŞAMPİYONU

Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

Sosyal medyada haberi gören Roma taraftarları ise 'Her şey para mıydı?' tarzı yorumlarla şampiyon hocayı eleştirdiler.

