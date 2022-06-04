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  4. Son dakika: Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Dünya futbolu karışacak...

Son dakika: Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Dünya futbolu karışacak...

04.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho için ortaya atılan iddia dünya futboluna bomba gibi düştü. Başarılı çalıştırıcının gelecek sezon PSG'yi çalıştıracağı ve 'Ayrılmam' dediği Roma'dan Fransız kulübüne gideceği ifade edildi. UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyon hocası olan Mourinho için İngiliz basınından gündeme gelen iddiada Galatasaray'ın eski danışmanı Luis Campos'un etkin rol oynadığı belirtildi.

Son dakika: Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Dünya futbolu karışacak...

Son dakika haberleri: Avrupa kupası finallerinde 5. şampiyonluğuna ulaşan Jose Mourinho, dünya futbolunun gündemine oturdu. Roma'nın başında kalmaya devam edeceğini açıklayan Portekizli teknik direktör için flaş bir haber gündeme geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ederken, Jose Mourinho için ikna çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

TalkSport'un haberine göre; PSG'de Pochettino ile yolların ayrılması durumunda Jose Mourinho göreve getirilecek.

LUIS CAMPOS ETKİSİ

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PSG'nin rotasını Jose Mourinho'ya çevirmesinde deneyimli çalıştırıcı ile Real Madrid'de birlikte çalışan PSG'nin yeni spor danışmanı Luis Campos'un etkili olduğu ifade edildi.

KONFERANS LİGİ'NİN İLK ŞAMPİYONU

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Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

Sosyal medyada haberi gören Roma taraftarları ise 'Her şey para mıydı?' tarzı yorumlarla şampiyon hocayı eleştirdiler.

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