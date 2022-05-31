HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kur'an kursunda cinsel istismar davasında önemli gelişme! "Tek celsede tarihi karar"

Son dakika: Kur'an kursunda cinsel istismar davasında önemli gelişme! "Tek celsede tarihi karar"

31.05.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Erzurum'un Palandöken ilçesinde yatılı bir Kur'an kursunda çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan görevli belletmen Hakan Aslankafa hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, çocuklara cinsel istismar ve şiddet uygulayan Hakan Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Son dakika: Kur'an kursunda cinsel istismar davasında önemli gelişme! "Tek celsede tarihi karar"

Son dakika haberi... Erzurum'da, 7 çocuğa Kur'an kursunda cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 22 yaşındaki belletmen Hakan Aslankafa, ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kur'an kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E1

7 ÇOCUĞA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU!

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı başka dört çocuğun ise işkence gördüğü kurstaki gönüllü belletmen Aslankafa hakkında 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, hakaret, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı"' suçlarından Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bugün saat 09.30'da 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına çocukların aileleri, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkemeye SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum" diye konuştu.

E3

Gözyaşlarını tutamayan aileler fenalık geçirdi ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı. Saat 16.00 sıralarında tamamlanan ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmen Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

"TARİHİ KARAR"

Mahkeme sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan şunları söyledi:

"Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde, nitelikli cinsel istismara uğradılar. Bugün 4'üncü ağır ceza mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi. Çocukların kılına dokunan onların canını yakan kim varsa ülkenin her yerinde hesap soracağız. Bu hepimizin üstüne konulmuş bir görevdir. Bu görevi de sonunu kadar götürüp istismarcıların kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

E2

UCİM üyesi Avukat Hilal Genç ise "Bir çocuğumuz için 30 yıldan başladı cezalar ve toplamda sanık 119 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Bu şahıs çocuklardan uzak tutulacak. İnanıyoruz ki bu karar birçok kişiye örnek olacak, birçok çocuğumuzu cesaretlendirecek. Bugün o kursta belki konuşamayan birçok çocuğumuz var, çekinen çocuklarımız var. İnanıyoruz bu karar onlara cesaret verecek" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Kaftancıoğlu cezaevinden çıktı! İlk açıklamasında 'devam' mesajı verdiCanan Kaftancıoğlu cezaevinden çıktı! İlk açıklamasında 'devam' mesajı verdi
Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!
Canlı bomba paniği yaşatan şüpheli konuştu!Canlı bomba paniği yaşatan şüpheli konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu

Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu

İlginizi Çekebilir

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.