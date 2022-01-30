Son dakika: Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Son dakika haberi! Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Kastamonu hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların; Güney Ege ve Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Adana, Ağrı, Ankara, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması; Sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek olan yağışların, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamlar ile tipi şeklinde yağış, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar olmak üzere, Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur, Tokat çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

