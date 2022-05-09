Son dakika: Kylian Mbappe'nin ortaya çıkan görüntüsü olay yarattı! Real Madrid...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun gelecek yıllarına damga vurması beklenen ve tarihi şimdiden yazmaya başlayan Kylian Mbappe ile Erling Haaland ikilisinin geleceği merak ediliyordu. Haaland'ın Manchester City ile büyük ölçüde anlaşmasının ardından Mbappe'nin de yeni adresi açıklığa kavuşuyor. Fransız yıldızın ortaya çıkan fotoğrafı dünya basınında olay yarattı...

Geçtiğimiz günlerde Le Parisien'in haberine göre; PSG'nin sahipleri, Mbappe ile görüşme gerçekleştirmiş ve sezon başına net 50 milyon euro ve 100 milyon prim karşılığında iki yıllığına prensipte anlaşmışlardı.

MADRID'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu haber sonrası Kylian Mbappe'nin ortaya çıkan görüntüsü gündem oldu!

Deportes COPE'un geçtiği görüntülere göre Kylian Mbappe, takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte Madrid'de yemekte görüntülendi. Adı Real Madrid'le geçen oyuncu, PSG'nin tüm futbolculara çarşamba gününe kadar verdiği izinden bu şekilde faydalandı.

YENİ ADRESİ REAL MADRID Mİ?

Mbappe'nin Madrid'de görüntülenmesi ise, PSG ile anlaştığı haberlerine rağmen Fransız yıldız için 'Real Madrid oluyor mu?' sorularını bir kez daha gündeme getirdi.

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 43 maçta 35 gol ve 23 asist kaydetti.

Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain'de dördüncü lig şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki oyuncu, kulüp kariyerindeki 13. kupasını elde etti.

