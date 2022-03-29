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Son dakika: Lig mi değiştiriyorlar? PSG başkanından Süper Lig açıklaması...

29.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Paris Saint Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, lig değişikliği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene büyük takımlar, liglerinden ayrılıp 'Süper Lig' projesini hayata geçirmek istemiş fakat başarılı olamamışlardı. Bu ihtimalin yeniden ortaya atılmasının ardından konuşan başkan Nasser Al-Khelaifi, taraftarlarını üzecek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Lig mi değiştiriyorlar? PSG başkanından Süper Lig açıklaması...

Son dakika haberleri... Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un önderliğinde oluşturulmak istenen yeni Süper Lig projesi yeniden canlanma belirtileri gösterdi. UEFA'nın bu konuda çok sert olduğu ve kulüplere asla izin vermediği bilinirken, Paris Saint Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ TAKIM HARİÇ..."

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Nasser Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, "Sözde Süper Lig, böyle bir şey yok. Ne ilk versiyonu ne de ikinci versiyonu olmayacak. Üç takım hariç, büyük,küçük tüm kulüpler ve taraftarlar bu projeye karşı." dedi.

"KARŞI ÇIKAN BİRÇOK KİŞİ VAR"

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UEFA'nın organizasyonlarından memnun olduğunu ifade eden PSG başkanı, "Garip olan şu ki bu projeye destek verenler UEFA turnuvalarında oynamaktan ve bu tür güçlü turnuvalara katılmaktan mutluluk duyuyorlar. Şu anda Süper Lig'i yeniden canlandırmanın bir yolu olduğunu sanmıyorum çünkü karşı çıkan birçok kişi var." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ DEĞERİNİ ARTIRMAK"

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Nasser Al-Khelaifi son olarak, "2022'de potansiyelimizi ve başarabileceklerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Hedeflerimizden biri bu üç kulübün haksız olduğunu kanıtlayacak olan UEFA müsabakalarının değerini artırmak olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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