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  4. Son dakika: Manchester City'nin yıldız futbolcusu, Türk güzeli takibe aldı! Jack Grealish'ten Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın takip...

Son dakika: Manchester City'nin yıldız futbolcusu, Türk güzeli takibe aldı! Jack Grealish'ten Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın takip...

07.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jack Grealish, Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'nu takip etmeye başladı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e dramatik bir şekilde yenilerek organizasyona veda eden City'de taraftarlar, İngiliz futbolcuya 'Avrupa'dan elendik, futbolunu oyna!' tarzı eleştirilerde bulundular.

Son dakika: Manchester City'nin yıldız futbolcusu, Türk güzeli takibe aldı! Jack Grealish'ten Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın takip...
Jack Grealish

Jack Grealish

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de top koşturan yıldız oyuncu Jack Grealish, Türk oyuncuyu sosyal medyadan yakın takibe başladı.

TAKİBE ALDI

26 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiltere'nin en ünlü TV programlarından 'Love Island'a (Aşk Adası) katılmaya hazırlanan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'nu yakından takip etmeye başladı. İngiliz medyasının büyük ilgi gösterdiği gelişmeyle ilgili Cülcüloğlu cephesinden de ilk açıklama geldi.

"GREALISH'İN İLGİSİ, EKİN'İ MUTLU ETTİ"

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Jack Grealish'in Ekin Su Cülcüloğlu'na gösterdiği ilgiye ilişkin ilk açıklama güzel oyuncunun arkadaşından geldi. The Sun'un haberinde Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın bir kaynağın verdiği demeçte, arkadaşının Jack Grealish'in ilgisinden oldukça mutlu olduğunu söyledi.

AŞK ADASI'NA KATILIYOR

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Güzel oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan ve oldukça popüler olan TV programı 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışmaya katılacak. İngiliz basınında yer alan habere göre güzel oyuncu haziran ayından itibaren programın bir parçası olacak.

Haberde Ekin Su Cülcüloğlu için, "Sadece güzel değil, aynı zamanda televizyonda olmaya alışkın ve şov dünyasının içerisinde hareket ediyor" ifadesi kullanıldı.

YABANCI ÜNLÜLER TAKİP EDİYOR

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Geçtiğimiz sene ekrana gelen "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" adlı dizide rol alan Ekin Su Cülcüloğlu'nın Instagram'da 345 binden fazla takipçisi bulunuyor. Ekin Su Cülcüloğlu'nun takipçileri arasında Pete Wicks, James Lock ve Garry Lineker'in erkek kardeşi Wayne Lineker gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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