Son dakika: Manchester United'da büyük bir kriz daha! Antrenmanda kavga çıktı! Cristiano Ronaldo...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentilerinin altında kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Manchester United'da sular bir gün olsun durulmuyor.

4 GÜN İZİN VERİLMİŞTİ

Ligin 36. haftasında konuk olduğu Brighton'a 4-0 mağlup olan ve tarihi bir hezimet yaşayan Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Ralf Rangnick, oyuncularına 4 gün izin vermişti.

BÜYÜK KRİZ

İzin dönüşü gerçekleştirilen ilk idmanda ise büyük bir kriz yaşandı...

ANTRENMANDA KAVGA ÇIKTI

İngiliz basınının haberine göre; perşembe günü yapılan antrenmanda iki futbolcu arasında yumruklu kavga çıktı. Takım arkadaşları, iki oyuncuyu güçlükle ayırdı.

KAVGA EDEN İSİM RONALDO MU?

Kavga eden oyuncuların takım için çok büyük bir önem taşıdığı belirtilirken, bu isimlerden birinin Cristiano Ronaldo olduğu öne sürüldü.

ANTRENMANI ERKEN BİTİRDİ

Takımın teknik direktörü Ralf Rangnick'in ise kavgayı gördüğü ve antrenmanı bitmesi planlanan saatten daha erken bitirdiği aktarıldı.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Öte yandan Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına yönelik iddialar, bu haber sonrasında güçlendi ve Ronaldo'nun kendisine yeni bir takım baktığı ifade edildi.

