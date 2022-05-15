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Son dakika: Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

15.05.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar birbirine girdi! Marmaray'da karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında önce sözlü tartışma çıktı, bu tartışma ilerleyen saniyelerde gruplar arası kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Son dakika: Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Altay ile oynayacağı maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamayı talep etmişti.

Federasyon tarafından onaylanan bu talep sonrasında Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle oynayacağı maçlar aynı güne denk geldi.

Saat 16.00'da Altay ile karşılaşan ve mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Trabzonspor taraftarları, stadyumda şampiyonluğu kutladı ve bu kutlama şehrin belirli bölgelerinde devam etti.

Fenerbahçe ise saat 19.00'da Karagümrük'ü konuk etti. 0-0 biten müsabaka sonrasında taraftarlar evlerine dönmek için stadyumu terk etti.

Bu maçların sonlanmasının ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları, bir toplu taşıma aracında karşı karşıya geldi.

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Gruplar arasında çıkan sözlü tartışma, yerini kavgaya bıraktı ve her iki takım taraftarları arasında yumruklar konuştu.

Vatandaşların kameraya aldığı görüntülerde üç Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölgeden güvenlik önlemiyle uzaklaştırıldığı görüldü.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor son dakika haberi
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