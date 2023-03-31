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  4. SON DAKİKA | MEB tarih vererek duyurdu: 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak! 45 bin öğretmen ataması ise...

SON DAKİKA | MEB tarih vererek duyurdu: 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak! 45 bin öğretmen ataması ise...

31.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nca 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. 25 Nisan'da yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili olarak Bakan Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek" dedi. 3 Nisan'da başlayan başvurular 7 Nisan'da son bulacak.

SON DAKİKA | MEB tarih vererek duyurdu: 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak! 45 bin öğretmen ataması ise...

Son dakika: Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

7 NİSAN SON TARİH

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 8 MAYIS'TA

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.


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