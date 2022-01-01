Son dakika! Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye’nin genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Bu yağışlar İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı şeklinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, yurdun kalanında ise mevsim normallerinde olacak.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINA SEVİYESİNE ÇIKACAK KUVVETTE ESECEK

Denizlerde rüzgarın Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz’de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esmesi; diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde hava bulutlu ve çoğunlukla yağışlı olarak geçecek. Sıcaklık İstanbul’da 10, Bursa’da 12 derece civarında gerçekleşecek. Pazartesi günü yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde iç kesimlerde yağış bekleniyor. Bölgenin kalanında hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık İzmir’de 17, Afyonkarahisar’da 8 derece civarında olacak. Yağış pazartesi günü bölgeyi terk edecek.

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nin batısında ve yer yer doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bölgenin kalanında da gökyüzüne bulutlar hakim. Sıcaklık Antalya’da 20, Mersin ve Adana’da 17 derece civarında olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi yağışlı. Bu yağışlar bölgenin doğusunda kar şeklinde kendini gösterecek. Pazartesi günü yağış beklenmiyor, bölgede sis etkili olacak.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Karadeniz Bölgesi de yağmurlu. Gümüşhane dolaylarında kar yağışı da görülebilir. Sıcaklık Bolu’da 8, Samsun ve Trabzon’da 12 derece civarında olacak. Pazartesi günü yağış etki alanını daraltacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli kar yağışlı. Sıcaklık Kars’ta eksi 4, Hakkari’de eksi 1 derece civarında olacak. Pazartesi günü kar yağışı bölgenin güneyine çekilecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Sıcaklık Gaziantep’te 9, Diyarbakır’da 7 derece civarında olacak. Pazartesi günü bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji tarafından Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin için sarı uyarı geldi. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.





