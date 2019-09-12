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Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.

Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(DHA)

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