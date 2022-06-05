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  4. Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgede etkili olacak

Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgede etkili olacak

05.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! O bölgede etkili olacak

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 SAATE DİKKAT

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar yerel olarak kuvvetli beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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