Mynet Trend

Son dakika: Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.06.2019 07:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri geldi. Yapılan değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan haritaya göre, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu hariç Türkiye genelinde yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışlar, öğle saatlerine doğru tüm yurdu etkisi altına alacak.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-17 09:25:00
Londra Stansted
2019-06-17 11:30:00
DÖNÜŞ
Londra Stansted
2019-06-24 00:10:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-24 05:55:00
1140 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-06-17 10:40:00
Londra City
2019-06-17 17:20:00
DÖNÜŞ
Londra Heathrow
2019-06-24 09:55:00
İstanbul
2019-06-24 19:10:00
4987.45 TL
SATIN AL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

mettt

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli ve Bilecik ile Bursa’nın güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı bulutlu

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor!Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor!
Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladıFotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu hava durumu haberi son dakika son dakika hava durumu Haber istanbul hava durumu 10 haziran hava durumu yağmur sağanak

En Çok Okunan Trend Haberler

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattılar!

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattılar!

Düğüne damga vuran ilginç dans!

Düğüne damga vuran ilginç dans!

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor

Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor!

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Esenler otogarında tatil dönüşü yoğunluğu

Yer: İstanbul! Yoğunluk başladı

Yok böyle izdiham! Binlerce kişi oraya akın etti

Yok böyle izdiham! Binlerce kişi oraya akın etti

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.