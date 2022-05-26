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  4. Son dakika: Meteoroloji, o bölgeyi uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji, o bölgeyi uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

26.05.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika duyurusuna göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ için sel uyarısı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji, o bölgeyi uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

SEL UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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