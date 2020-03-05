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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! İdlib'de 2 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! İdlib'de 2 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 21:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! İdlib'de 2 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSB şehit İdlib Bahar Kalkanı bölgesi

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