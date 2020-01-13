Son dakika! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

Mustafa Cengiz'in açıklamalarında satır başları:
Yalan söylüyorsunuz gibi bir lafı Ali Koç'a yakıştıramadım. Bakın o sezon play-off bilgi verilmeden plana alınmıştır. Yalan söylediğimi söyleyen rakip kulüp başkanına soruyorum, o dönem sizin ne gibi bir dahliniz vardı da sizi bu kadar rahatsız etti? Ben rakip kulüp başkanına yalancısın diyecek kadar edepsiz değilim.
Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya. Gelmiş 'TFF'den bilgiler sızdırılıyor' diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. TFF de açıklasın.
Flaş Arda Turan açıklaması! G.Saray...
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı
Fenerbahçe'nin yengesinden şok haber
Ara transferde bir bomba daha patladı
Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha
Sarri'den Merih Demiral açıklaması
Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi
F.Bahçeli futbolcular stres attı
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin hoca doğru bir isim
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!
Frey'in takımı Bayern'i dağıttı
Adanaspor'dan transfer
Popov, Hatayspor'da
"Harcama limiti" açıklaması