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  4. Son dakika! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

Son dakika! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

FUTBOL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünkü basın toplantısındaki sözlerine yanıt verdi

Son dakika! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

Mustafa Cengiz'in açıklamalarında satır başları:

Yalan söylüyorsunuz gibi bir lafı Ali Koç'a yakıştıramadım. Bakın o sezon play-off bilgi verilmeden plana alınmıştır. Yalan söylediğimi söyleyen rakip kulüp başkanına soruyorum, o dönem sizin ne gibi bir dahliniz vardı da sizi bu kadar rahatsız etti? Ben rakip kulüp başkanına yalancısın diyecek kadar edepsiz değilim.

Ali Koç'tan TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'a şok sözlerAli Koç'tan TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'a şok sözler

Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya. Gelmiş 'TFF'den bilgiler sızdırılıyor' diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. TFF de açıklasın.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mustafa cengiz ali koç

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