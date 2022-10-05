SON DAKİKA: Nabızlar yükseliyor! Kim Jong-Un'un başı bu kez dertte! Kıpırdadığı an vuracaklar

Son dakika haberi: Güney Koro ile Kuzey Kore arasındaki gerilime ABD ordusuda dahil oldu. Reuters'in aktardığı bilgiye göre ABD ordusu Güney Kore ordusuyla birlikte Kim Jong'a yanıt verdi. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin hamlesini 'tehlikeli ve pervasız' olarak nitelendirmişti. İşte Japon Denizi'nde yaşananlar...

SON DAKİKA: KUZEY KORE'YE DÖRT FÜZE FIRLATTILAR!

Gerilim sürerken ABD ve Güney Kore ordusu Japon Denizi'ne dört adet füze fırlattı. Kim'in hamlesinin üstünden 24 saat geçmeden yanıt verilmiş oldu. Tatbikat olarak adlandırılan deneme sonucunda ölen veya yaralanan olmadı.

BEŞ YILDA İLK

Nükleer silahlı Kuzey Kore, Salı günü orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) test etti ve beş yıl içinde ilk kez Japonya üzerinde böyle bir hamle yaptı!

Bir taraftar Rusya - Ukrayna savaşı bir tarafta Kuzey Kore - Güney Kore gerilimi nükleer konusunda insanların olumsuz düşünmelerine neden oluyor. Ülkesinde seferberlik ilan eden Putin, nükleer seçeneğini masada tutuyor.

KİM JONG-UN'A YANIT İÇİN HAZIR BEKLİYOR

Amerikan uçak gemisi USS Ronald Reagan, Güney Kore ordusunun hareketleriyle yakından ilgilenecek. Kore ve Japonya arasına konuşlanacak savaş gemisi, Kuzey Kore'den gelecek tehdide yanıt vermek için hazır bekliyor!

