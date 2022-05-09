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Son dakika: Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...

09.05.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında aldığı galibiyet sonrası yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından flaş bir harekete imza attı. Oyuncularını kutlamak için hareket etmek isteyen genç çalıştırıcı Konyasporlu bir futbolcuyla diyaloğunun ardından hızla koşarak takımının yanına gitti ve büyük bir sevinç yaşadı.

Son dakika: Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanınca Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.

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Karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in hareketi ise dikkat çekti.

Maç sonunda önce futbolcusu Luiz Adriano'ya sarılan Şahin, kendisini tebrik eden bir Konyasporlu futbolcuyla tokalaştı. Bu esnada Konyasporlu futbolcunun kendisini tutması üzerine kolunu savurarak çeken genç teknik direktör, koşarak takımının yanına gitti.

Takımıyla saha içerisinde bir çember oluşturan Nuri Şahin daha sonrasında ekibiyle beraber soyunma odasına gitti.

İŞTE O ANLAR...

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