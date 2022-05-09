Son dakika: Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanınca Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.

Karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in hareketi ise dikkat çekti.

Maç sonunda önce futbolcusu Luiz Adriano'ya sarılan Şahin, kendisini tebrik eden bir Konyasporlu futbolcuyla tokalaştı. Bu esnada Konyasporlu futbolcunun kendisini tutması üzerine kolunu savurarak çeken genç teknik direktör, koşarak takımının yanına gitti.

Takımıyla saha içerisinde bir çember oluşturan Nuri Şahin daha sonrasında ekibiyle beraber soyunma odasına gitti.

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