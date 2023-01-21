Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Emre Belözoğlu 'Hemen alalım' dedi! Haris Seferovic düğümü çözülüyor...

Son dakika haberleri: Avrupa ve Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, kadrolarına takviye yapmaya başladı. Zirve yarışında yer alan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Medipol Başakşehir, transferde de karşı karşıya geldi. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız isimle yollar ayrılıyor.
Sarı - kırmızılıların; Portekiz'in Benfica ekibinden kiraladığı Haris Seferovic, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı.
Ancak İsviçreli golcü, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle tepki çekti.
Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.
Bu gelişmenin ardından sarı - kırmızılılarda bileti kesilen Seferovic için Süper Lig'in bir başka kulübü Başakşehir devreye girdi.
Fanatik'in haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Haris Seferovic'in transferini istedi ve yönetime talebini sundu.
Sarı - kırmızılı kulüp ve oyuncunun menajeriyle masaya oturan Başakşehir Kulübü, Seferovic'ten de olumlu yanıt aldı. İsviçreli forvet, Başakşehir'de oynamaya sıcak baktığını iletti.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.