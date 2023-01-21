Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Emre Belözoğlu 'Hemen alalım' dedi! Haris Seferovic düğümü çözülüyor...

Son dakika haberleri: Avrupa ve Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, kadrolarına takviye yapmaya başladı. Zirve yarışında yer alan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Medipol Başakşehir, transferde de karşı karşıya geldi. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız isimle yollar ayrılıyor.

SEZON BAŞINDA HEYECANLANDIRMIŞTI

Sarı - kırmızılıların; Portekiz'in Benfica ekibinden kiraladığı Haris Seferovic, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Ancak İsviçreli golcü, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle tepki çekti.

DÜŞÜNÜLEN SON İSİM OLDU

Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmenin ardından sarı - kırmızılılarda bileti kesilen Seferovic için Süper Lig'in bir başka kulübü Başakşehir devreye girdi.

EMRE BELÖZOĞLU İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Haris Seferovic'in transferini istedi ve yönetime talebini sundu.

SEFEROVIC SICAK BAKIYOR

Sarı - kırmızılı kulüp ve oyuncunun menajeriyle masaya oturan Başakşehir Kulübü, Seferovic'ten de olumlu yanıt aldı. İsviçreli forvet, Başakşehir'de oynamaya sıcak baktığını iletti.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.



