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Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Emre Belözoğlu 'Hemen alalım' dedi! Haris Seferovic düğümü çözülüyor...

20.01.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kızışan zirve yarışında yer alan Galatasaray ve Başakşehir, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, sezon başında Portekiz'in Benfica ekibinden Haris Seferovic'i kiralamıştı. Hazırlık kampında başarılı bir performans sergileyen ancak ligde henüz istenen oyunu ortaya koyamayan İsviçreli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldız isim için Başakşehir devreye girdi.

Son dakika: Okan Buruk üstünü çizdi, Emre Belözoğlu 'Hemen alalım' dedi! Haris Seferovic düğümü çözülüyor...

Son dakika haberleri: Avrupa ve Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, kadrolarına takviye yapmaya başladı. Zirve yarışında yer alan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Medipol Başakşehir, transferde de karşı karşıya geldi. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız isimle yollar ayrılıyor.

SEZON BAŞINDA HEYECANLANDIRMIŞTI

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Sarı - kırmızılıların; Portekiz'in Benfica ekibinden kiraladığı Haris Seferovic, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

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Ancak İsviçreli golcü, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle tepki çekti.

DÜŞÜNÜLEN SON İSİM OLDU

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Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

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Bu gelişmenin ardından sarı - kırmızılılarda bileti kesilen Seferovic için Süper Lig'in bir başka kulübü Başakşehir devreye girdi.

EMRE BELÖZOĞLU İSTEDİ

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Fanatik'in haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Haris Seferovic'in transferini istedi ve yönetime talebini sundu.

SEFEROVIC SICAK BAKIYOR

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Sarı - kırmızılı kulüp ve oyuncunun menajeriyle masaya oturan Başakşehir Kulübü, Seferovic'ten de olumlu yanıt aldı. İsviçreli forvet, Başakşehir'de oynamaya sıcak baktığını iletti.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.


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