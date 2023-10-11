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  4. SON DAKİKA | Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

SON DAKİKA | Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

11.10.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatillere yeni düzenleme yapılabileceğini açıkladı. Bakan Tekin "Ara tatil kalkıyor mu?" sorusuna yanıt verirken, "Talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" diye konuştu.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ara tatil kalkıyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.

SON DAKİKA | MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN 'ARA TATİL' AÇIKLAMASI

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

TEKIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

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