HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | İYİ Parti'den 'Hakan Peker' sürprizi: Rozetini Akşener taktı! Ünlü sanatçı belediye başkanı adayı oldu

Son dakika | İYİ Parti'den 'Hakan Peker' sürprizi: Rozetini Akşener taktı! Ünlü sanatçı belediye başkanı adayı oldu

11.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti'ye sürpriz bir isim katıldı. Ünlü pop şarkıcısı Hakan Peker'e rozetini Meral Akşener taktı. Akşener, Peker'in belediye başkanı adayı olacağını açıkladı. Akşener toplantıdaki konuşmasında emeklilere bir defaya özgü 5 bin TL ikramiye verilmesine "Sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. İYİ Parti liderinin İsrail-Filistin çatışmasına ve Türkiye'nin duruşuna ilişkin yorumu da dikkat çekti.

Son dakika | İYİ Parti'den 'Hakan Peker' sürprizi: Rozetini Akşener taktı! Ünlü sanatçı belediye başkanı adayı oldu

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı başladı. Toplantının başında ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılmasının ardından Hakan Peker partiye katıldı. Hakan Peker, İYİ Parti'nin Karabük ili Safranbolu belediyesi başkan adayı oldu!

KJHKHL

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Hakan Peker İYİ Parti kürsüsüne şu sözlerle davet edildi:

"Ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski POPSAV başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı Karabük Safranbolu belediye başkan adayımız sayın Hakan Peker’i Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın takdiminin ardından ünlü sanatçı Hakan Peker kürsüye geldi.

2

Hakan Peker’in kürsüye davet edildiği anlarda ‘aramızda bulunan kıymetli misafirimiz’ sözleri ile çağrılması üzerine Meral Akşener’in ‘Yok artık misafir değil’ şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti.

Peker'e rozetini takan Akşener, "Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun." dedi.

5 BİN LİRA İKRAMİYE TEPKİSİ: SADAKA MI VERİYORSUNUZ ARKADAŞIM?

Akşener'in toplantıdaki konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle:

  • Bir sefere mahsus 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı veriyorsunuz arkadaşım? Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın.
Emekli maaşı promosyonu 12.500 TL’ye yükseldi Emekli maaşı promosyonu 12.500 TL’ye yükseldi

FİLİSTİN VE İSRAİL YORUMU

  • Bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiş, nitekim yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i dünya kamuoyu nazarında mağdur haline getirmiştir. Biz İYİ Parti olarak bu konuda da Türkiye'nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dışişleri'nin sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyoruz.
Tüm dünya öldüğünü düşünüyordu! Şaşkına çevirdi: 'Acilen harekete geçilmeli' Tüm dünya öldüğünü düşünüyordu! Şaşkına çevirdi: 'Acilen harekete geçilmeli'
  • Filistin hükümeti Türkiye'ye bu kötülükleri yaptı ama basiretsiz Filistin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mâl edemeyiz. Nasıl ki Hamas'ın uyguladığı terörün karşısında duruyorsak İsrail'in bayram günü Kudüs'te ateş açan terörüne de karşı duruyoruz.

"KARABAĞ TÜRK'TÜR, TÜRK'ÜNDÜR, AZERBAYCAN'INDIR"

  • Ermenistan hükümetlerinin uzun yıllardır PKK'ya lojistik ve insan desteği kaynağını sağladığını biliyoruz. Sınırlarımızdaki gevşekliği, eleğe dönmüş halini derhal gidermeli ve hudutlarımızı terörist geçişine karşı daha sıkı biçimde korumalıyız. Karabağ Türk'tür, Karabağ Türk'ündür, Karabağ Azerbaycan'ındır. Terörün hiçbir çeşidi bu gerçeği değiştiremeyecektir.

  • Bugün bizim için PKK, YPG, DAEŞ neyse Karabağ'ı hedef alacak yeni bir terör örgütü de onların kanlı bir izdüşümü olacaktır. Azerbaycan'a yönelik bu ve benzeri girişimler karşısında Türk milleti tek yumruk olacaktır. ASALA ile denediler başaramadılar, PKK/YPG ile deneyip başaramadılar, Hizbullah ile deneyip başaramadılar, DAEŞ ile deneyip başaramadılar, FETÖ ile deneyip başaramadılar. Ne hikmetse bütün terör örgütlerinin hedefinde Türk milleti var.

IRAK VE SURİYE TEZKERESİNE İYİ PARTİ'DEN 'EVET'

  • İsmi, coğrafyası, ambalajı, ne kadar değişirse değişsin, PKK’nın şubeleri olan YPG/PYD de, terör örgütüdür. Suriye ve Irak'ta terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonları destekliyoruz. Gazi Meclisimizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz.

  • Sınır ötesinde yaptığımız operasyonlarda bir İHA'mız ABD tarafından düşürüldü. Yapılan açıklamada SİHA'mızın ABD üssüne fazla yaklaşması sebebiyle düşürüldüğü belirtildi. Saray medyasıysa SİHA'mızın nerede düşürüldüğünü, ABD üssüne ne kadar yaklaştığını ve ABD'nin bizden korktuğunu tartışıyor. İnanamıyorum buna, ciddiyetten uzak bir ruh hali. Ciddi bir devlet olarak gereğini yapmak zorundasın. Ama onun yerine sosyal medyada başlayan ve sahaya inen 'Mehmetçik Gazze'ye' diye bir söylem çok daha kolay, çok daha emniyetli bu arkadaşlar için. Çünkü kendiler gitmiyor.

"DERHAL GAZZE'YE GİDİP ŞEHİT OLMASINDA BÜYÜK YARAR VAR"

  • Ben tavsiye ediyorum; Hatay'da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin 'naaşının' mis gibi koktuğu, buna karşılık depremde vefat etmiş bir Türk'ün 'cenazesinin' çok pis koktuğunu söyleyen ve hiç kimsenin üzerinde parmağını dokundurmadığı bu kişinin derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında büyük yarar var. Halil Konakçı, ceset yıkayan arkadaşlarımız başta olmak üzere, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan Suriyeli insanlar başta olmak üzere, ülkelerindeki savaştan kaçtılar, bari Gazze'ye gidip İsrail'i vursunlar! İlk arabalarını ben karşılıyorum.

  • SİHA'mızı düşüren ABD uçağı nereden havalanmıştır? İddia edildiği gibi İncirlik Üssü'nden ise, yazıklar olsun size!
'Sadece Suriyelinin cenazesi güzel kokuyordu' diyen imam, kendini savundu! 'Sadece Suriyelinin cenazesi güzel kokuyordu' diyen imam, kendini savundu!
İYİ Parti'ye çok açık mesaj verdi! "CHP'nin yeni genel başkanı..." İYİ Parti'ye çok açık mesaj verdi! "CHP'nin yeni genel başkanı..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediye yem olmaktan böyle kurtuldu! İlginç anlar büyük ilgi gördüKediye yem olmaktan böyle kurtuldu! İlginç anlar büyük ilgi gördü
'Birkaç saat içinde teslim alınacak' deyip duyurdu'Birkaç saat içinde teslim alınacak' deyip duyurdu
Endişelendiren haber! Saat verildi: 'Tamamen duracak'Endişelendiren haber! Saat verildi: 'Tamamen duracak'
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.