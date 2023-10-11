Son dakika | İYİ Parti'den 'Hakan Peker' sürprizi: Rozetini Akşener taktı! Ünlü sanatçı belediye başkanı adayı oldu

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı başladı. Toplantının başında ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılmasının ardından Hakan Peker partiye katıldı. Hakan Peker, İYİ Parti'nin Karabük ili Safranbolu belediyesi başkan adayı oldu!
Hakan Peker İYİ Parti kürsüsüne şu sözlerle davet edildi:
"Ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski POPSAV başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı Karabük Safranbolu belediye başkan adayımız sayın Hakan Peker’i Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum."
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın takdiminin ardından ünlü sanatçı Hakan Peker kürsüye geldi.
Hakan Peker’in kürsüye davet edildiği anlarda ‘aramızda bulunan kıymetli misafirimiz’ sözleri ile çağrılması üzerine Meral Akşener’in ‘Yok artık misafir değil’ şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti.
Peker'e rozetini takan Akşener, "Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun." dedi.
Akşener'in toplantıdaki konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle:
Ermenistan hükümetlerinin uzun yıllardır PKK'ya lojistik ve insan desteği kaynağını sağladığını biliyoruz. Sınırlarımızdaki gevşekliği, eleğe dönmüş halini derhal gidermeli ve hudutlarımızı terörist geçişine karşı daha sıkı biçimde korumalıyız. Karabağ Türk'tür, Karabağ Türk'ündür, Karabağ Azerbaycan'ındır. Terörün hiçbir çeşidi bu gerçeği değiştiremeyecektir.
İsmi, coğrafyası, ambalajı, ne kadar değişirse değişsin, PKK’nın şubeleri olan YPG/PYD de, terör örgütüdür. Suriye ve Irak'ta terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonları destekliyoruz. Gazi Meclisimizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz.
Ben tavsiye ediyorum; Hatay'da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin 'naaşının' mis gibi koktuğu, buna karşılık depremde vefat etmiş bir Türk'ün 'cenazesinin' çok pis koktuğunu söyleyen ve hiç kimsenin üzerinde parmağını dokundurmadığı bu kişinin derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında büyük yarar var. Halil Konakçı, ceset yıkayan arkadaşlarımız başta olmak üzere, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan Suriyeli insanlar başta olmak üzere, ülkelerindeki savaştan kaçtılar, bari Gazze'ye gidip İsrail'i vursunlar! İlk arabalarını ben karşılıyorum.