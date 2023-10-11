Son dakika | İYİ Parti'den 'Hakan Peker' sürprizi: Rozetini Akşener taktı! Ünlü sanatçı belediye başkanı adayı oldu

Ben tavsiye ediyorum; Hatay'da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin 'naaşının' mis gibi koktuğu, buna karşılık depremde vefat etmiş bir Türk'ün 'cenazesinin' çok pis koktuğunu söyleyen ve hiç kimsenin üzerinde parmağını dokundurmadığı bu kişinin derhal Gazze'ye gidip şehit olmasında büyük yarar var. Halil Konakçı, ceset yıkayan arkadaşlarımız başta olmak üzere, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan Suriyeli insanlar başta olmak üzere, ülkelerindeki savaştan kaçtılar, bari Gazze'ye gidip İsrail'i vursunlar! İlk arabalarını ben karşılıyorum.