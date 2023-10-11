SON DAKİKA | Suriye ve Lübnan iddiası endişe yarattı, ABD gemisi ilerliyor! İsrail-Filistin çatışmasında son durum

Son dakika: Hamas militanlarının İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirdiği ve aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan şok saldırının ardından bölgede tansiyon giderek tırmanıyor. Saldırı sonrası İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hava saldırısı sürdü. Hamas ise İsrail'in Aşkelon kentini çok sayıda roketle vurdu. ABD, savaş gemisini Akdeniz'e doğru yola çıkarırken; savaşın yayılmasından korkuluyor. Tüm dünya diken üstünde olanları takip ederken, İsrail Ordusu, Lübnan ve Suriye'den roketli saldırı olduğunu açıkladı. Öte yandan Gazze'ye yönelik kara harekatının her an başlayabileceği konuşulurken; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Şimdi tam taarruza geçiyoruz." diye konuştu. İSRAİL VE FİLİSTİN'DE CAN KAYBI ARTIYOR İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanlarında can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği operasyonda ve Gazze'den atılan roketlerde 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte dakika dakika İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeler;

07.50 İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

07.40 İsrail ordusu 7 Ekim Cumartesi'den bu yana 169 askerinin öldüğünü açıkladı.

04:00 HAMAS: DİRENİŞİN İSRAİLLİ ESİRLERİ ÖLDÜRMESİ YA DA İŞKENCE YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor." Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."

03:00 BIDEN: KATIKSIZ KÖTÜLÜK ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın ABD müttefiki İsrail'e yönelik saldırılarını "katıksız kötülük" olarak niteleyerek kınadı ve Washington'un bölgeye daha fazla askeri varlık göndermeye hazır olduğunu söyledi. Biden, Filistinli militan grubun aileleri öldürmek ve kadınlara tecavüz etmek gibi çeşitli vahşet eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hayatta öyle anlar vardır ki, bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, bu dünyaya kötülük salınır. Bu katıksız bir kötülük eylemidir." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Cumartesi günkü saldırılarda en az 14 Amerikalının öldüğünü ve bir kısmının da İsrail'in Gazze'ye yaklaşan saldırılar konusunda sivilleri uyarmaması halinde rehineleri öldürmekle tehdit eden Hamas tarafından esir alındığını söyledi.

01:27 EBU UBEYDE'NİN EVİ BOMBALANDI İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

00:50 ABD'NİN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'DE ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Doğu Akdeniz'e vardı. İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgede gerilimi tırmanmak isteyen bir aktörü caydırmak amacıyla Doğu Akdeniz'e ulaştı. Bölgedeki kuvvetler arasında 8 saldırı ve destek uçağı filosuyla ABD Donanması uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN 78) ve Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ile Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Bölgedeki mevcut savaş filolarını takviye etmek üzere ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15, F-16 ve A-10'ların hızlı bir şekilde sahaya intikali de dahil olmak üzere ABD'nin bölgedeki, duruşunu artırma çabaları devam etmektedir."

00:40 AMERİKAN MÜHİMMATI YÜKLÜ İLK UÇAK İSRAİL'E İNDİ İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. İsrail ordusu, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi. Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

00: 35 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu. Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.