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  4. Son dakika... ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika... ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 14:15
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Son dakika haberi: ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin ’sonuc.osym.gov.tr’ adresinden erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... ÖSYM duyurdu! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız...

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek.

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