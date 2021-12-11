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Son dakika: Trabzonspor ligde ilk kez kaybetti! Antalya’da seri sonu…

11.12.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavilier 1-0 öne geçtiği mücadele Antalyaspor'un gollerine engel olamayınca maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Antalyaspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Son dakika: Trabzonspor ligde ilk kez kaybetti! Antalya’da seri sonu…

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor, 24. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle öne geçerken, 34'te Fredy penaltıdan eşitliği getirdi. 73'te kendi filelerini havalandıran Dorukhan Toköz skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 21 yaparken, Trabzonspor 39 puanda kaldı ve bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ligdeki 27 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

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AVCI'DAN 11'E DOKUNUŞ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynanan maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Antalya Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Jorge Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Emmanouil Siopis, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Bangaly Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 15. haftasında 2-0 kazandıkları Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Siopis ile Abdülkadir Ömür, Denswil'i yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Bakasetas, Djaniny, Peres'i oynattı.

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ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Trabzonspor müsabakasına Ruud Boffin, Fedor Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Adrea Poli, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Houssam Ghacha, Paul Mukairu ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Doğukan Özkan, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Haji wright, Deni Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar oturdu.

Nuri Şahin, geçen hafta Yukeatel Kayserispor'a karşı 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ilk 11'in de yer alan Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti. Bu oyuncu ile geçen haftaki mücadelede 11'de yer alan kart cezalısı Amilton'un yerine Naldo ile Ghacha'yı görevlendirdi.

Antalyasporlu futbolcular, seremoni için sahaya "Bi hareketine bakar hayat" pankartıyla çıktı.

Maç öncesi MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan her iki takımın 19 yaş altı takımlarının sağanak altında gerçekleşen lig maçı 1-1 sona erdi.

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MAÇ ÖZETİ

2' Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı.

5' Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17' Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

23' Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.

24' Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

33' Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

34' penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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50' Djaniny'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55' Doğukan Sinik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60' Doğukan Sinik'in sağ köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Mukairu'nun kafayla şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak golü engelledi.

73' Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, ön kale direği önündeki Dorukhan Toköz ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da protokol tribününden izlediği karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk), Poli, Güray Vural, Ghacha (Dk. 89 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 90+3 Wright)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Edgar, Peres, Berat Özdemir (Dk. 79 Koita), Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 28 Yusuf Sarı), Cornelius (Dk. 69 Siopis)

Goller: Dk. 24 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine)

Sarı kart: Dk. 33 Edgar, Dk. 70 Peres, Dk. 80 Koita, Dk. 89 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

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