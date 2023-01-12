SON DAKİKA: PFDK'dan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye şok! 2 maç men cezası...

SON DAKİKA: Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan derbide Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.
PFDK, Fenerbahçeli futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.