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  4. SON DAKİKA: PFDK'dan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye şok! 2 maç men cezası...

SON DAKİKA: PFDK'dan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye şok! 2 maç men cezası...

12.01.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup olan Galatasaray'da İrfan Can Kahveci kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. PFDK, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye iki maç men cezası verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: PFDK'dan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye şok! 2 maç men cezası...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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SON DAKİKA: Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan derbide Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

CEZASI BELLİ OLDU!

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Gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.

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2 MAÇ MEN

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PFDK, Fenerbahçeli futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.


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