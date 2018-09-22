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Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan iki köylü, araçları yakılarak katledildi.

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak amacıyla Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.

Adıyaman ve Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç'un cesetleri Doğan köyü kırsalında bulundu.

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi.

Teröristlerce öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK şırnak Beytüşşebap terör

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