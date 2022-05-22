Son dakika: Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında büyük şampiyonluk yarışında zafere ulaşan takım Manchester City oldu.

Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Aston Villa'yı konuk etti.

ŞAMPİYON MANCHESTER CITY!

Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 93'e yükselterek şampiyonluğunu ilan etti.

GERİ DÖNDÜLER!

Aston Villa, 37. dakikada Cash ve 69. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodri ile 76. ve 81. dakikalarda İlkay Gündoğan attı.

İLKAY, ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

İkinci yarıda oyuna giren İlkay Gündoğan, takımına şampiyonluğu getiren golleri kaydetti.

LIVERPOOL KAZANDI AMA YETMEDİ

Liverpool ise Anfield Road'da Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada Pedro Neto'nun golüyle 1-0 geri düştü. Kırmızılar, 24. dakikada Sadio Mane, 84. dakikada Mohamed Salah ve 89. dakikada Robertson'un golleriyle geri döndü ve karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Liverpool, puanını 92'ye yükseltti ancak Manchester City'nin kazanmasıyla sezonu ikinci sırada tamamladı.

