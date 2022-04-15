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Son dakika: PSG, Kylian Mbappe'yi şoke etti! Dünya futbolunda büyük hamle...

15.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda Lionel Messi ve Crsitiano Ronaldo'nun hükmü yavaşla son bulurken, Kylian Mbappe ve Erling Haaland, oyuna ağırlıklarını koymaya başladılar. PSG'de forma giyen Kylian Mbappe'nin ise kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyordu. PSG'den yapılan hamle kafaları oldukça karıştırdı...

Son dakika: PSG, Kylian Mbappe'yi şoke etti! Dünya futbolunda büyük hamle...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Dünya futbolunda gelecek yıllara damga vurması beklenen yıldızlar arasında ilk sırada gelen Kylian Mbappe, transferdeki belirsizliğiyle uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. PSG'den ayrılmak istediği iddia edilen oyuncu için kulübünün yaptığı şey, sosyal medyada gündem oldu.

Fransa Ligue 1'de açık ara farkla lider bulunan Paris Saint-Germain, GOAT adlı giyim firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

VİDEODA YER ALMADI

Firmayla çekilen reklam filminde Lionel Messi, Neymar ve takımın diğer yıldızları yer alırken, Kylian Mbappe'nin bulunmaması kafaları karıştırdı.

MBAPPE'NİN SON DURUMU

mbappe

İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için geçtiğimiz günlerde PSG ile anlaştığı haberleri gündeme gelmiş ve Madrid ekibinin gözünü Erling Haaland transferine diktiği iddia edilmişti. Ancak yaşanan bu son gelişmenin ardından Mbappe'nin geleceği yine belirsizleşti.

"GELECEK SEZON TAKIMDA YOK!"

Kylian Mbappe, Galatasaray maçında sahada

Sponsor tanıtım reklamında takımın yıldızlarından Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ve Achraf Hakimi yer alırken Fransız yıldızın bulunmaması gelecek sezon takımdan ayrılacak iddalarını ortaya çıkardı.

MACRON DEVREYE GİRMİŞTİ

Mbappe

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin PSG'de kalması için Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron dahi devreye girmişti. Ancak henüz yeni sözleşme imzalamayan yıldız forvet için en büyük aday Real Madrid olarak gözüküyor.


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Anahtar Kelimeler:
Neymar Lionel Messi
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