Son dakika: PSG, Kylian Mbappe'yi şoke etti! Dünya futbolunda büyük hamle...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda gelecek yıllara damga vurması beklenen yıldızlar arasında ilk sırada gelen Kylian Mbappe, transferdeki belirsizliğiyle uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. PSG'den ayrılmak istediği iddia edilen oyuncu için kulübünün yaptığı şey, sosyal medyada gündem oldu.

Fransa Ligue 1'de açık ara farkla lider bulunan Paris Saint-Germain, GOAT adlı giyim firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

VİDEODA YER ALMADI

Firmayla çekilen reklam filminde Lionel Messi, Neymar ve takımın diğer yıldızları yer alırken, Kylian Mbappe'nin bulunmaması kafaları karıştırdı.

MBAPPE'NİN SON DURUMU

İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için geçtiğimiz günlerde PSG ile anlaştığı haberleri gündeme gelmiş ve Madrid ekibinin gözünü Erling Haaland transferine diktiği iddia edilmişti. Ancak yaşanan bu son gelişmenin ardından Mbappe'nin geleceği yine belirsizleşti.

"GELECEK SEZON TAKIMDA YOK!"

Sponsor tanıtım reklamında takımın yıldızlarından Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ve Achraf Hakimi yer alırken Fransız yıldızın bulunmaması gelecek sezon takımdan ayrılacak iddalarını ortaya çıkardı.

MACRON DEVREYE GİRMİŞTİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin PSG'de kalması için Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron dahi devreye girmişti. Ancak henüz yeni sözleşme imzalamayan yıldız forvet için en büyük aday Real Madrid olarak gözüküyor.



