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SON DAKİKA: Real Madrid Arda Güler'i Barcelona'nın elinden kaptı! Madrid ekibinden genç yıldız için Türkçe paylaşım

06.07.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler'in bu imzası futbol dünyasını kasıp kavururken, İspanyol devi Real Madrid'den genç yıldız için ardı ardına paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Real Madrid Arda Güler'i Barcelona'nın elinden kaptı! Madrid ekibinden genç yıldız için Türkçe paylaşım
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transferin paylaşılamayan ismi Arda Güler'de düğüm çözüldü. 18 yaşındaki genç yıldız, seçimini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanırken Madrid ekibi ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

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TÜRKÇE PAYLAŞIM

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Real Madrid transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, bu duyuru öncesi Türkçe bir gönderi paylaştı. Madrid ekibinin sosyal medya hesabından 'Yükleniyor' paylaşımı yapılmasına binlerce futbolsever beğeni ve yorumda bulundu.

'HOŞ GELDİN ARDA'

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Bu paylaşımın ardından Real Madrid Arda Güler'in Real Madrid formalı bir fotoğrafını paylaşarak 'Hoş geldin Arda' notunu düştü.

BİR PAYLAŞIM DAHA!

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İspanyol devi ardına paylaşımlarına devam ederken, Arda Güler'i etiketleyerek Real formalı bir fotoğrafını daha paylaştı.


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