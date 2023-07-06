SON DAKİKA: Real Madrid Arda Güler'i Barcelona'nın elinden kaptı! Madrid ekibinden genç yıldız için Türkçe paylaşım

Transferin paylaşılamayan ismi Arda Güler'de düğüm çözüldü. 18 yaşındaki genç yıldız, seçimini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanırken Madrid ekibi ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

TÜRKÇE PAYLAŞIM

Real Madrid transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, bu duyuru öncesi Türkçe bir gönderi paylaştı. Madrid ekibinin sosyal medya hesabından 'Yükleniyor' paylaşımı yapılmasına binlerce futbolsever beğeni ve yorumda bulundu.

'HOŞ GELDİN ARDA'

Bu paylaşımın ardından Real Madrid Arda Güler'in Real Madrid formalı bir fotoğrafını paylaşarak 'Hoş geldin Arda' notunu düştü.

BİR PAYLAŞIM DAHA!

İspanyol devi ardına paylaşımlarına devam ederken, Arda Güler'i etiketleyerek Real formalı bir fotoğrafını daha paylaştı.

Real Madrid'den ardı ardına Arda Güler paylaşımları... https://t.co/VTWxgSfFEy — Mynet Spor (@mynetspor) July 6, 2023



