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Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın Türkiye açıklaması sonrası Rekabet Kurumu'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Google'ın diğer ülkelerde yaptığı gibi kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde getirmesi gerekmektedir. Google'a günlük idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Rekabet Kurumu'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde Kurulumuzca soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda temel olarak, Google’ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Google'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca idari para cezası verilmiş, ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. İlgili süre 06.08.2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google’a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır.

Google’ın soruşturmaya konu uygulamaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur. Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google’ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google’a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google'dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir.

Gelinen noktada Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Google rekabet kurumu son dakika android

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Adamlar Türkiye için android cihazlardan desteğini çekince napacaksınız merakla bekliyorum sevgili Rekabet Kurumu.
Duble yollar yaptılar..
valla rekabet kurumu nu destekliyoruz Türkiye çiftlik değil varsın çekilsinler Türkiye den işte o kadar
Bu demek oluyor ki Google yakınsa TÜRKİYEDEN çekilecek buda ilerde yeni alınacak telefonlar için büyük sorun rekabet kurumu geri atmayacak gibi Google de diklenirse Türkiyemizi yeni krizler bekliyor demektir
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