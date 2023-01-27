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Son dakika: Resmi teklif yapıldı! Beşiktaş derken, Galatasaray devreye girdi! Andreaw Gravillon transferinde işler karıştı...

27.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının start almasıyla heyecan daha da artarken, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte de ezeli rakipler karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Andreaw Gravillon için Galatasaray'ın devreye girerek resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı - kırmızılıların oyuncunun kulübü Reims'e sunduğu teklifin detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Resmi teklif yapıldı! Beşiktaş derken, Galatasaray devreye girdi! Andreaw Gravillon transferinde işler karıştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kızışan zirve yarışı, transfere de sıçramış durumda. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, çalışmalarını sürdrümeye devam ediyordu. Lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldız isim ortaya çıktı.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLMUŞTU

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen savunma oyuncusu Andreaw Gravillon, transferin gözdesi konumuna gelmişti.

BEŞİKTAŞ DERKEN GALATASARAY

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Beşiktaş'ın imza için masaya oturduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü Guadeloupe vatandaşı oyuncu için Galatasaray da devreye girdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

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TRT Spor'un haberine göre; sarı - kırmızılılar, Reims forması giyen Andreaw Gravillon için Fransız ekibine resmi teklifte bulundu.

LUYINDAMA TAKASI

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Galatasaray'ın transfer için Christian Luyindama'yı takasta kullanmak istediği kaydedildi.

TEKLİFİN DETAYLARI

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Öte yandan sarı - kırmızılı kulübün 3.7 milyon euro bonservis + 500 bin € bonus + sonraki satıştan payı da pazarlığa eklediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Reims formasıyla 15 resmi maça çıkan Gravillon, gol ya da asist katkısı veremezken 1220 dakika sahada kaldı.

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