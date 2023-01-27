Son dakika: Resmi teklif yapıldı! Beşiktaş derken, Galatasaray devreye girdi! Andreaw Gravillon transferinde işler karıştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kızışan zirve yarışı, transfere de sıçramış durumda. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, çalışmalarını sürdrümeye devam ediyordu. Lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldız isim ortaya çıktı.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLMUŞTU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen savunma oyuncusu Andreaw Gravillon, transferin gözdesi konumuna gelmişti.

BEŞİKTAŞ DERKEN GALATASARAY

Beşiktaş'ın imza için masaya oturduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü Guadeloupe vatandaşı oyuncu için Galatasaray da devreye girdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; sarı - kırmızılılar, Reims forması giyen Andreaw Gravillon için Fransız ekibine resmi teklifte bulundu.

LUYINDAMA TAKASI

Galatasaray'ın transfer için Christian Luyindama'yı takasta kullanmak istediği kaydedildi.

TEKLİFİN DETAYLARI

Öte yandan sarı - kırmızılı kulübün 3.7 milyon euro bonservis + 500 bin € bonus + sonraki satıştan payı da pazarlığa eklediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Reims formasıyla 15 resmi maça çıkan Gravillon, gol ya da asist katkısı veremezken 1220 dakika sahada kaldı.

