Son dakika: Resmi teklif yapıldı! Beşiktaş derken, Galatasaray devreye girdi! Andreaw Gravillon transferinde işler karıştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kızışan zirve yarışı, transfere de sıçramış durumda. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, çalışmalarını sürdrümeye devam ediyordu. Lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldız isim ortaya çıktı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen savunma oyuncusu Andreaw Gravillon, transferin gözdesi konumuna gelmişti.
Beşiktaş'ın imza için masaya oturduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü Guadeloupe vatandaşı oyuncu için Galatasaray da devreye girdi.
TRT Spor'un haberine göre; sarı - kırmızılılar, Reims forması giyen Andreaw Gravillon için Fransız ekibine resmi teklifte bulundu.
Galatasaray'ın transfer için Christian Luyindama'yı takasta kullanmak istediği kaydedildi.
Öte yandan sarı - kırmızılı kulübün 3.7 milyon euro bonservis + 500 bin € bonus + sonraki satıştan payı da pazarlığa eklediği belirtildi.
Bu sezon Reims formasıyla 15 resmi maça çıkan Gravillon, gol ya da asist katkısı veremezken 1220 dakika sahada kaldı.