Son dakika: Rıdvan Dilmen'in bu iddiası çok konuşulur! Cyle Larin bilerek mi oynatılmıyor?

Son dakika: Beşiktaş'ta 2 maçlık galibiyet serisi Malatya'da son buldu. Karşılaşmanın son dakikalarında penaltıdan yediği golle maçtan 1 puan alan Beşiktaş'ta kadro tercihi eleştirilmeye başlandı. Sosyal medyada taraftarların da isyan ettiği bu olaya Rıdvan Dilmen de dahil oldu. Önder Karaveli'nin Kenan Karaman tercihi büyük tepki çekerken, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in forma giymemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

SON DAKİKA: BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR!

Rıdvan Dilmen, Cyle Larin'in forma giymemesi hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kanadalı oyuncu için konuşan Dilmen, "Çok katkı sağlayan bir oyuncu ama özellikle son haftalarda bakıyoruz ki kulübeye yerleşti. Yönetimi suçlamak istemiyorum ama transfer görüşmelerinin neticelenmemesinden dolayı bir ceza mı uygulanıyor acaba? Akla o geliyor." dedi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DURDURULMUŞTU

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Cyle Larin ile geçtiğimiz günlerde masaya oturmuş ve sonuç alamamıştı. Yıllık 1.5 milyon Euro'yu kabul etmeyen Kanadalı oyuncudan umut kesilmiş ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla bir daha sözleşme teklifi yapılmamıştı.



