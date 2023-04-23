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Son dakika: Rıdvan Dilmen, TFF'ye seslendi ve Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocasını duyurdu! 'Görünen o ki Jorge Jesus...', 'Yabancı sınırı çözülsün!'

23.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği ligde 31. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir yorum geldi. TV 8,5 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi ve bir yandan da Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü için çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Son dakika: Rıdvan Dilmen, TFF'ye seslendi ve Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocasını duyurdu! 'Görünen o ki Jorge Jesus...', 'Yabancı sınırı çözülsün!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Üç büyük kulüp, Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışında yer alıyor. Zirve için büyük çekişmenin yaşandığı ligde 31. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 yayınında Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı sınırı için seslendi.

Yabancı sınırı konusunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiren ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü de açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

"YABANCI SINIRINI BİR AN ÖNCE AÇIKLAYIN"

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"TFF'ye sesleniyorum, bir an evvel bu yabancı sayısı konusunu açıklamaları lazım. Ligin mesafesi çok daraldı, ligin planlamasını yapın artık. Dört büyüklerin toplamda 120 milyon dolarlık sözleşme hamleleri var. Bu yabancı konusunu bir an önce açıklamalarında fayda var, sağlıklı planlama yapabilmek için"

"FENERBAHÇE'DE KALACAK"

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"Görüneni söyleyeyim sadece, dört büyükleri muhtemelen gelecek sezon da aynı hocalarla devam edecekler. Beşiktaş öyle, Trabzonspor yeni hoca aldı, Fenerbahçe'de Jesus kalacak gibi duruyor şuan, Galatasaray şampiyon olursa da zaten kalır. Yönetimler de aynı kalacak muhtemelen bu takımlarda. E yönetim tamam, hocalar tamam, oyuncu durumları da belli olursa iyi olur. Yanlış transferlere mahal vermemek için bunu yapmaları lazım."

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