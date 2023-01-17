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Son dakika: Rıza Çalımbay resmen açıkladı! 'Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor ama..."

17.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması için çalışmalar devam ederken, gündeme Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi alınmıştı. Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşan sarı - kırmızılılar, takasta Emre Taşdemir'i kullanmayı hedefliyordu ancak Taşdemir'in kırmızı - beyazlı ekiple anlaşamaması nedeniyle transfer askıya alınmıştı. Rıza Çalımbay'dan resmi açıklama geldi.

Son dakika: Rıza Çalımbay resmen açıkladı! 'Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor ama..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un biletini kestiği ve sözleşme feshi için görüşmelerin sürdüğü Patrick van Aanholt ile kısa sürede yolların ayrılması beklenirken, sol bek takviyesine odaklanılmıştı.

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Sarı - kırmızılılar, Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi'yi gündemine almış ve görüşmelerine başlamıştı.

EMRE TAŞDEMİR ANLAŞAMAMIŞTI

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Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle anlaşmış hatta Çiftçi'nin uçak bileti bile hazırlanmıştı. Ancak Galatasaray'ın Sivasspor'a takasta vermeyi teklif ettiği Emre Taşdemir'in kırmızı - beyazlı ekiple anlaşamaması nedeniyle transfer askıya alınmıştı.

ÇALIMBAY RESMEN AÇIKLADI

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Sarı - kırmızılılar; Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan resmi açıklama geldi.

"UĞUR ÇOK İSTİYOR AMA..."

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Sivasspor'un Türkiye Kupası'nda oynadığı Karacabey Belediyespor maçının ardından konuşan Çalımbay, "Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım. Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok. Uğur da bunun farkında. Emre bize gelirse büyük bir ihtimalle anlaşırlar." ifadelerini kullandı.

"HALA ANLAMADIM"

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Öte yandan Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk ettikleri maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Galatasaray maçını herkes biliyor. Ben hala o golü nasıl vermediler, niye vermediler anlamadım." dedi.


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